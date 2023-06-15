最近南韓尹錫悅政府隨美反華反得十分勇猛，屢次對北京出言不遜，動輒召見中國駐韓大使。尹錫悅民望低殘，尤以對日本屈膝獻媚最惹國民反感，故此，在美國帶頭下集中火力反華，可能有助提振民望。但說到底，中韓兩國素無恩怨，中國甚至連續18年成為南韓最大貿易夥伴，尹錫悅忽然大力反華，究竟底氣何在？

南韓4月份出口繼續下跌，已是連跌7個月，為3年來南韓出口持續時間最長的頹勢。最大原因，是對華出口出現斷崖式跌幅所致。今年第一季，南韓出口中國的貿易額為382億美元，較去年同期大減28.2%，降幅在23個主要貿易夥伴中居冠，尤以手機、汽車等消費偏弱，對韓出口產生巨大影響。

為何手機、汽車在華銷售轉差？答案很簡單，皆因中國貨足以不假外求。國產電動車比亞迪在內地的銷量已超越特斯拉，日韓汽車望塵莫及；甚至乎，中國電動車反攻南韓市場取得空前成功，數據顯示，中國製電動巴士在南韓市佔率逐年上升，去年上半年新登記註冊的電動巴士共896輛，當中399輛為中國製造，佔比達44.5%。價錢平、電池續航力佳，都是跑出主因。

南韓龍頭企業三星的業績更是慘不忍睹。受半導體市況不佳影響，三星業績創金融海嘯以來最低點，今年第一季盈利暴跌96%，創14年新低。原本堅持不減產的三星，不得不跟隨其他廠商減產以求止蝕。中國作為全球半導體最大市場，南韓死跟美國限制對華銷售半導體，最終受害當然是自己。

有見及此，最近華府延長台積電和三星對中國出售半導體的豁免期，原因正是這些大企業生意插水，若不稍作放鬆，隨時被美國玩死。經濟岌岌可危，尹錫悅還可囂張多久？