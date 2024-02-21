以色列的危機更深一層了。

聯合國的國際法庭正在公審以色列的種族隔離及種族清洗的罪行。南非主控，公審是昭告天下，以色列沒有掩飾罪行，狡辯也無法可使國際社會信服。南非背後，是代表整個非洲大陸的非洲聯盟組織。非盟斥責以色列在加薩的種族滅絕是人類史上僅有。

在公審的同時，以色列內塔尼亞胡政權堅持要進攻加薩最後的土地拉法市。國際反對，美國歐盟也勸阻，以色列還不退讓，連約旦和埃及也採措施準備制止。在風頭火勢之際，內塔尼亞胡更由其內閣通過決不讓巴勒斯坦單方面建國，言下之意是沒有以色列的同意，巴勒斯坦不准建國，間接否定了聯合國決議的兩國方案。以色列把自己凌駕於聯合國，凌駕於巴勒斯坦人民建國的主權權利。即使過往殖民地的宗主國亦不敢這樣狂妄霸道。以色列似乎還是依恃它的舊約聖經來表現出高人一等的民族氣勢和特權。

阿根廷與以色列斷交，巴西總統盧拉公開批評以色列的種族清洗行為，將之與納粹德國希特拉相比。內塔尼亞胡反斥，指盧拉侮辱了二次大戰死難的600萬猶太人。可是他卻不理會自1948年以色列建國以來，對幾百萬巴勒斯坦人民幾個世代的種族主義迫害。盧拉說猶太人在二次大戰的受傷害，也不能因此讓以色列在戰後任意侵犯其他民族。他將加薩事件視作大屠殺 （Holocaust），與納粹德國對猶太人屠殺相等。在以色列反駁下，巴西驅逐以色列大使，召回本國大使，形同與以色列斷交。此前，西班牙與愛爾蘭在歐盟內已制裁攻擊巴勒斯坦人民的以色列非法殖民者。制裁的要求在國際社會上正在擴大。

在全球聲討下，僅只得美國支持。以色列還是蠻橫狂妄要推行種族滅絕，驅趕巴勒斯坦人民出加薩。這必然引起公憤。以色列真的進侵拉法市的話，應該是以色列周邊所有地方武裝全力出擊之時。美國可支援以色列對抗，而不將以色列抑制，這便會是沒有國家公開參與的地方武裝的中東大戰。就如烏克蘭戰爭中北約借烏克蘭之手與俄羅斯鬥爭。伊朗、沙特阿拉伯借地方武裝之手要打敗以色列。不出兵，出不多的經費，主要是供應武器彈藥，同時測試武器的實用性和效能，作出調整，甚且可借戰場表現，向外推銷販賣。即使不能戰敗以色列，亦可以將之消耗至無法作戰。