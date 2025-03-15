美國與烏克蘭高層日前在沙特阿拉伯，舉行了接近8個小時的會議，烏方同意由美方提出，俄烏立即臨時停火30日的建議。慶幸美國「狂人總統」特朗普與烏克蘭「戲子總統」澤連斯基都不在場，否則雙方可能談不夠8分鐘便拉倒了。不過，停火建議能否落實，還有待俄羅斯首肯。俄國總統普京表示原則上支持停火建議，但同時指出仍有許多細節要商討，強調俄羅斯尋求的是永久和平解決方案，似乎還想拖多一段時間。

普京心目中的永久和平方案，基本盤就是烏克蘭不加盟北約，以及烏軍全面撤出現時俄軍佔據的烏國領土。前者基本上由特朗普操盤，因為美國向來是北約的政治大佬和最大金主，特氏甚至想過退出或將北約摺埋，以節省美國的軍費開支，因此絕不可能會接收烏克蘭這個「窮親戚」。

至於第二項條件，關鍵之一是怎樣定義俄軍佔據的領土。當中克里米亞早已是俄羅斯的囊中物，但烏東地區的戰事仍在每日進行中。尤其自特澤「世紀爭吵」發生，美方一度暫停軍援烏克蘭及分享情報，大大打擊烏軍的戰鬥能力和士氣之後，俄軍在烏東的攻勢明顯加強加快，在庫爾斯克州據報更已將大批烏軍和外國僱傭兵包圍。時間站在俄方，每拖多幾日，俄方便可能佔領多幾百公里土地、控制多幾個城鎮和多一些戰俘作交換，自然對暫時停火建議不感興趣。

據烏方透露，美國希望先行停火30天，是要為之後的長遠停火做好準備，包括敲定烏方向美方割讓礦產、賣國求和的協議內容，以及最好由歐洲出兵及出資，但由白宮來指揮的維和部隊。故此，特朗普把已被「打入冷宮」多時的北約秘書長呂特召回來了。