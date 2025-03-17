歷史悠久的「美國之音」、「自由亞洲」以及「自由歐洲」電台都收到通知，美國政府會暫停經費資助，大部分員工都要停職。特朗普總統上台之後，全面刪減國家開銷，上述一類傳揚所謂民主之音的媒體，徒然花費，卻成效不彰，早就成了美國政府的閒家當。

像「美國之音」一類的媒體，確實曾影響過不少國家的民眾。筆者的長輩親人向我憶述，在上世紀文化大革命期間，整個中國萬馬齊瘖，對外訊息流通很不發達，他和好些無線電「發燒友」，便自製短波收音機，在夜闌人靜時，悄悄收聽「美國之音」。據這位親人所說，當時內地雖然封閉，但也不是如外傳般可怕，自己偷偷收聽外國電台，即便被揭發，大多只是被黨組織教訓一下，寫個檢討報告便了事，單憑這個原因，斷不至於要你去勞改或坐牢。

如今時代已然不同，「美國之音」或「自由亞洲」，不論遺下的是功多抑或過多，它們都已經完成歷史任務，理當壽終正寢。新時代互聯網發達，第三世界的國民要收取外面資訊，可謂輕而易舉，即使部分網絡的連結被封，「翻牆」也不是一件難事。而「美國之音」一類的媒體，卻不光是提供客觀資訊，他們是負有使命，要替別國民眾洗腦，鼓勵你推翻所謂的「極權統治」，全面倒向美西方陣營。

美國媒體肩負使命與陰謀的廣播，過去雖然有不少成功的例子，但成功之後又如何？且看敍利亞與烏克蘭，民眾被煽動起來後，國家陷入更大的紛亂，對內招怨，對外樹敵。假如烏克蘭昔日不變天，又何至於弄得今日國不成國的局面？以此觀之，特朗普政府這一着確實是好，「美國之音」一類的媒體，應盡早關門大吉。