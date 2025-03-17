美國總統特朗普在社交媒體貼文，宣布已下令對也門叛軍青年運動採取軍事行動，空襲該恐怖組織（前朝拜登政府一度將也門叛軍從外國恐怖組織名單除名，特朗普今年1月上任時重新將其定性）的巢穴、領導人及導彈防禦系統，以保護美國的航運、空中和海軍資產，恢復所謂的紅海「航行自由」。據報美軍首日行動已導致最少31人死亡，逾百人受傷，也門叛軍聲稱大部分死者為平民。

美軍空襲也門叛軍並非甚麼新事物，尤其自以巴戰事爆發，也門叛軍加強攻擊進出紅海的以色列及美西方相關船隻。但值得注意的是，這是特朗普就職後首次主動出擊的外國軍事行動。

特朗普上台後奉行「新門羅主義」外交政策，將焦點與資源集中於美國本土和周邊國家，減少對美洲以外地區的安全關注和軍事參與，又以財赤為由，計劃大減國防開支和大幅裁軍。這次他破例出兵也門，為的是美國和以色列的商船航道利益，再次印證他重商重錢輕政治的外交軍事主張，只會將昂貴的美軍資源，用於可以帶來經濟回報的戰線。他矢言要「收回」巴拿馬運河和「收購」格陵蘭，出發點也是航道商業利益，相當一致易明。

對於支援烏軍抗俄及俄烏停火後的維和行動，特朗普則闊佬懶理，因為不能帶來可觀的經濟回報。通過「世紀爭吵」和一度停止提供軍援及情報分享，特氏已成功迫使烏克蘭交出國內一半的天然資源，封了美國的蝕本門。最好更是由歐洲的盟友派兵為往後的維和工作埋單，尤其要保護好美國企業將來在烏國開設的礦場及油田。英國首相施紀賢與法國總統馬克龍正積極籌謀有關工作，他們是不知道自己被特氏搵笨，還是明知也甘願成為老襯呢？