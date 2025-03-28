港人北上消費蔚然成風，導致香港的零售餐飲行業生意持續低迷。更甚的是，內地多個知名網購平台紛紛南下攻港，令本地零售商面臨愈來愈多的競爭者，未來日子恐怕只會更加難熬。

記得早些年內地興起網購時，許多港人仍習慣線下消費，他們有各種解釋，說甚麼香港購物太方便，樓下就有商場，不需要網購，網購是在內地一些偏遠城鎮才有用；有人則歸因於港人對品質要求挑剔，習慣摸過試過才放心。後來香港有一些人搞過網購平台，不過普及率始終不如內地。到了近年內地過江龍大舉攻港，本地零售商才知驚。

這也說明了一個事實：香港不是沒有網購的土壤，而是香港企業很難做得好。因為互聯網是講求規模效應的地方，內地去年網購用戶規模超過9億人，市場足夠大。許多網購平台在內地深耕多年，一早有成熟的模式。反觀香港市場細小，遠遠達不到規模效應的門檻。更重要的是，香港只是內地網購平台出海的其中一個地方。美國對華貿易戰不斷加辣，中國正在主動出擊開闢新市場。透過網購平台出海，將內地價廉物美的商品銷往海外，某程度上正是配合國策。所以近年許多內地網購平台已把包郵範圍擴大至東南亞多國，並非只局限於香港，亦不單是為了盈利。

香港過往的角色是買辦，通過溝通中國內外供需以賺取佣金。但互聯網時代是平台取代中介，香港的傳統優勢逐漸消失。從互聯網到人工智能，很多人總是說香港錯失機遇，但某程度而言並非香港走寶，而是這些領域根本不是香港的優勢所在。換言之，香港無論是融入大灣區還是開拓國際交往，一定要找準自己的核心優勢，不能東施效顰，人做我又做。