大批內地遊客日前徒步到西貢破邊洲觀光，結果到晚上無交通工具回市區，叫的士又被漫天開價，有內地客說要步行七、八公里才能打到車，深夜才逃出生天，哀嚎是「有去無回慘案」。事件在內地社交媒體引起熱議。

近年內地訪港遊客的口味明顯發生轉變，不再是昔日的「買買買」。於是港府不斷催谷深度遊，例如文化旅遊、綠色旅遊，就連旅發局的網頁上，也有介紹香港的自然景觀。香港的自然風景的確很美，問題是沒有充足的旅遊配套。

以同樣是聯合國教科文組織世界地質公園的中港兩個景點為例，湖南省張家界早已是海內外知名的大型旅遊景區，每天接待數以萬計遊客，各種交通工具直達，景區內還有旅遊巴和電梯等配套。而西貢東部火山岩園區，不要說巴士不能直達，即便搭的士去到附近落車，還要徒步很長一段路才能觀景。入夜之後叫的士被加價，在該處已是行規。

由此可見，兩地對自然景觀的態度大相逕庭，內地一般會開發為大型景區，香港則習慣保留自然風貌，列為郊野公園，這亦帶來一個兩難局面。如果這些自然景觀繼續保持原貌，開發綠色深度遊的經濟價值實在有限，因為郊野公園的容納能力很低。但如果學內地開發為景區，又會惹來環保團體反對，認為會破壞香港的後花園。

今次事件在香港輿論熱度不高，在內地網絡卻廣為傳播，這是對香港旅遊業的一個警號，港府應該重視。推動深度遊的願望是好的，但是在宣傳推廣時不能好大喜功，一味宣揚自然景觀有多好，而忽略該地區的交通承載能力，相關部門更要有應急機制應對。否則一旦鬧出個大頭佛，有遊客要露宿山上甚至發生意外，反而會落得一個惡名。