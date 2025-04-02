白宮主人特朗普表示，有意在下一屆任期繼續當總統，但依照美國憲法，總統任期不能超過兩屆，如果侵侵當真想續任，就意味着要挑戰憲法。

特朗普重掌白宮之後，會想方設法，長期霸着茅坑不走，他這種想法、做法，其實早已有迹可尋。早在上一任期間，他就曾公開說，很羨慕某些國家的領導人，可以長時期執政。不過，或許當時他自覺羽翼未豐，故上述說話只是以打趣的形式表達，即使有「司馬昭之心」，還未敢讓路人皆見。到去年競選期間，特朗普又語帶曖昧，對部分不熱衷投票的共和黨支持者喊話，請他們出來投票，他說：你們只需投這一次，以後就不必再投了。其時，本欄已經提出警告，侵侵此言，是話中有話，他一旦當選，很可能尋求永續執政。近日特朗普在一個訪問中，清楚向節目主持人稱，自己想第三度當總統，為怕對方不相信，還強調這是認真的，絕非說笑。

筆者則還是那句老話，我們身為中國人的，只消安坐下來，蹺起腿，等着看好戲。特朗普想將「茅坑」私有化，長期佔據不走，那麼未來幾年，美國政壇和社會勢必激起連番攻防戰。一方要破壞憲法，另一方誓死捍衞，文鬥武鬥，就會接踵而來。特朗普陣營要是鬥贏了，美國憲法權威就會蕩然無存，國家自然要亂；侵侵若然鬥輸了，他可不是省油的燈，此君很可能會在總統任期屆滿之前，揮動大筆，胡亂簽署行政命令，把國家對內、對外的關係，搞得一塌糊塗。

去年大選前，本欄已多次敬告美國選民，一旦讓特氏重掌白宮，可有想過後果會如何？可惜這年頭，不智的選民太多，他們很快會明白，甚麼叫自作自受。