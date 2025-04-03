按原有計劃，美國富商馬斯克會在新設的效率部待一年，但最新消息傳出，他只做到今年5月，接着會全職重返商界。馬斯克是商人出身，經營企業成績斐然，目前更是世界首富。不過，商業是商業，政治是政治，他和總統特朗普二人，以營運生意的手法，去管理政府機構，確是未必行得通。此君眼見勢色不對，如今早求去路，乃是明智的做法。

馬斯克旗下的特斯拉公司，近日被人針對與圍攻，股價跟最高峰相比，曾下跌約一半。究其原因，是很多人對馬斯克雷厲風行的改革措施十分不滿，一股怨氣就發洩在特斯拉的汽車和專門店之上。不少股票持有人的虧吃得大了，紛紛向大股東馬斯克施壓，使他不得不考慮，盡早辭任效率部的差事。

不論馬斯克在政府部門的工作最後成效如何，但他的大方向還是十分正確，值得全世界的政府，尤其是香港特區政府借鏡。很多官營或民營機構，做事慣於大手大腳，時長日久，造成的浪費不可勝計。早年馬斯克旗下的公司，要購買噴管旋轉驅動器，預算要12萬美元。這位大老闆一聲令下，要屬下工程師自行研發製造，批出來的資金竟然是5,000美元，但這不是馬斯克妙想天開，據說他手下的工程師不辱使命，最後在預算以內完成了任務。

中國研製的人工智能語言模型DeepSeek，就能以低於外國同類產品十分之一的經費，做到跟對方相近的效果。世界上有很多工程、產品原本不必耗費太高成本，只是人們慣於揮霍，也懶於動腦筋去尋求省錢辦法，才使得浪費成為風氣。真盼望香港也能出個馬斯克，就算只在政府部門做三數個月，相信香江府衙的靡費之風也會大為改觀。