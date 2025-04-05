美國是世界經濟學頭號重鎮，孕育過最多諾貝爾經濟學獎的得獎人，但如今舉目全國，恐怕很難找到一位具分量的經濟學家，會完全贊成總統特朗普的關稅政策。有諾貝爾經濟學獎得獎人更直斥，他們的總統大抵是瘋了。

特朗普剛宣布要向全球絕大部分國家，徵收所謂的對等關稅，但徵收稅額如何釐定，那卻是隨他說了算，沒有客觀的評核標準。美國對別國入口貨品橫徵暴斂，最終是害苦了國民。侵侵在上一任總統期間，開始對中國加徵關稅，事隔幾年後據調查所得，約92%新增的稅款，最終是轉嫁到美國消費者身上。既有先例作參考，今次美國向全球加徵對等關稅，最終吃虧也會是廣大美國民眾。

有經濟學家指出，加稅後美國家庭每年的支出，將會增加3,400至4,200美元，折合港幣是兩萬多至三萬多元。早前有調查顯示，很多美國人的生活捉襟見肘，有近半數家庭，無法即時拿出600美元作應急。既是如此，往後每年還要增加三、四千美元的家庭開支，這豈不是愈窮愈見鬼！

新任白宮主人滿以為大增關稅，就可以迫使大量製造業重返美國，事實上，別說此事難以實行，即使勉強實行，也只會讓美國消費者的負擔百上加斤。一件入口貨加稅後，零售價可能提高了兩成，但如改在美國生產，售價隨時要暴增四成，到時候引發的通貨膨脹，定必十分駭人。

美利堅雖然擁有世界上最優秀的經濟專家，但是特朗普既閉目塞聽，也任人唯親，忠言逆耳的聲音，根本傳不進白宮橢圓形辦公室，在侵侵身邊，大多是對他俯首帖耳、唯命是從的人。獨夫治國，為害極深，美國人的噩夢，恐怕現在才是剛剛開始。