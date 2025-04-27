中美關稅戰去到此刻，特朗普開始思潮紊亂，語無倫次，近日佢又表示，除非中國有實質行動，否則不會調低對中國的高額關稅。呢，特朗普前日離開白宮，準備前往梵蒂岡出席已故教宗方濟各的葬禮時，向記者重申已與國家主席習近平多次通話，但沒有透露具體時間及討論的話題，只是說會在適當時候公布詳情。

《時代》雜誌同日刊登特朗普上周二接受訪問，被問到如果習近平不致電給他，會不會打電話給對方，特朗普說不會。記者追問，習近平有沒有致電給他，特朗普說有，但不認為這是軟弱的表現，強調華府正與北京談判關稅協議。

侵侵一味要認威，即使跌落地都要揦番拃沙，佢死要面，係都要話習近平主動打電話畀佢，仲要畫蛇添足加了令人失笑的一句「不認為這是軟弱的表現」！看來，侵侵除了語無倫次，更似有嚴重思覺失調！在北京，外交部發言人在例行記者會上重申，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，要求美方不要混淆視聽。

中方算是客氣，只要求美方不要「混淆視聽」，而不是指斥特朗普「胡說八道」，算是留一線了！特朗普隨口噏當秘笈的陋習，似乎未見改善，而且變本加厲。佢下巴輕輕話24小時可以搞定俄烏戰事，但到依家戰事不但沒有半點平息迹象，更愈戰愈激烈！據悉，特朗普私下向幕僚承認，在俄烏之間調解達成和平協議的困難程度，超乎他預期。

呢，烏克蘭總統澤連斯基日前表示佢會參加教宗葬禮，其後忽然改口話會派適合級別代表參加，雖然最後還是出席並跟特朗普會面，但未有透露內容。哈哈，連戲子總統都不情不願，你話國家主席會主動打電話畀侵侵，反正老朽就不信了！