國泰裁員：高層僅減薪1年　議員斥雙重標準欺壓前線

賀以禮指，疫情令全球航空業幾乎癱瘓，國泰的客量跌至疫情前的2%至3%，必須進行390億港元重組才能繼續營運，強調已採取一切行動避免裁員，並保留最多職位。他形容，要作出裁員並放棄子公司國泰港龍的決定非常困難，對受影響員工和家庭感到非常遺憾，重申已向被裁員工提供超出勞工法例的補償，亦對相關員工提供培訓，希望疫情過後，能再次聘用這些員工。對於新約被形容為「奴隸式」，賀以禮反駁指新約僅減薪15%，死撐仍有競爭力，能挽留最佳人員，聲稱當航空業復甦後，員工薪酬便能回復疫情前的正常水平。

被問及國泰日後會否有進一步重組和裁員潮，賀以禮指，集團進行重組及開放債務市場後，流動資金穩健，相信有能力應付未來的危機，毋須進一步裁員，但未有交代公司未來一年的計劃和如何確保其航運力。議員尹兆堅批評，國泰一方面迫員工永久減薪，高層卻只減薪一年，形容是「雙重標準」。賀以禮回應指，行政人員自今年4月起減薪3成，直至明年底，董事局將於明年底再次檢討行政人員的薪酬，不認同做法是雙重標準。

議員楊岳橋問及勞工處，國泰要求僱員在7日內決定是否簽署新合約，否則解僱的做法是否合理。楊又質疑勞工處在這次大裁員中袖手旁觀，擔心有其他企業倣效做法。勞工處副處長李寶儀說，根據指引，簽約時間長短按個別情況而定，一般要提供7至14日時間，但她強調資方向僱員提出是更改合約條件，而非解僱通知。至於勞工處在今次事件的角色方面，李表示，當局已向國泰勞資雙方提供調停，惟不會公開評論個別個案，而處方亦已舉辦多場大型招聘會。

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