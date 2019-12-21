不惜歌者苦，但傷知音稀。國家領導人再三督促港府盡快止暴制亂，近日更重複強調「解決香港社會深層次矛盾和問題」，可見中央已不僅僅要求恢復社會秩序，而是希望從根源着手，徹底解決長期困擾香港的深層次矛盾。港府聽懂了嗎？

香港深層次矛盾千頭萬緒，包括房屋問題、貧富懸殊、向上流動難等等，簡而言之就是經濟結構失衡和社會資源分配不公。這些矛盾存在已久，國家領導人多年前就不斷提出警告，奈何港府一直當成耳邊風，從來沒有認真對待，以致積重難返，經濟和民生問題演變成社會和政治問題，終於引爆這場黑色暴亂。

蒼蠅不叮無縫的蛋。這場黑色暴亂無疑是美國等外部勢力在背後策劃，但如果不是香港內部問題多多，外部勢力不可能輕易得手。這正是「攘外必先安內」的道理，外因是變化的條件，內因是變化的根據，外因通過內因起作用。只有先解決香港內部的深層次矛盾，才能化解民怨，才能消除社會不穩定因素，也才能防止外部勢力插手。可惜說易行難，要求港府止暴制亂固然是對牛彈琴，寄望港府解決深層次矛盾更是緣木求魚。

事實上，香港鬧到如此地步，港府有責任，中央也有責任。經濟和民生問題可要求港府自行解決，但社會和政治問題就不是港府能夠單獨應付，中央繼續放任不理，問題只會愈來愈嚴重，管治只會愈來愈困難，一國兩制只會愈來愈荒腔走板。例如這場黑色暴亂，成因錯綜複雜，不僅關乎香港管治權之爭，而且關乎中美大國博弈，港府根本無能為力，中央豈能袖手旁觀？追根溯源，許多深層次矛盾都是港英埋下的禍根，回歸時沒有處理，如今尾大不掉，自然倍加棘手。所以說，小修小補無濟於事，要將香港導回正軌，確保一國兩制行穩致遠，必須進行一次改頭換面的大手術，這才是治本之道，關鍵在於中央有沒有決心。