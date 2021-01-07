新冠疫情在全球持續擴散，英國單日新增確診首次突破6萬宗，英格蘭每50人就有1人確診，住院人數比去年4月疫情高峰期多四成，十分驚人，首相約翰遜推崇備至的「群體免疫」恐怕很快就能達標，惟人命和經濟損失巨大，不知這可會是崇英戀殖的香港人所追求的終極理想？

自英國「擴權」讓持有BNO港人申請移民後，至去年10月已有近47萬名港人持有有效BNO護照，當地政府預料5年內約有20萬港人移民英國。然而，英國的月亮真的特別圓嗎？新冠疫情在約翰遜政府無能領導下完全失控，當局宣布再封城6周，更見黔驢技窮。

說穿了，封城不過向中國學習，然而當日武漢破天荒封城，將中國抨擊得體無完膚的恰恰是英美等國的政客，不是說專制無人權，就是懷疑中國隱瞞疫情，極盡抹黑之能事。現在呢？英國等多個歐洲國家都要用上封城一招，約翰遜一樣要求民眾必須留在家中，除購買必需品或尋求醫療協助外，每人每日只可外出一次做運動等。人權呢？民主呢？自由呢？隻字不提了。

更可笑的是，當日英美等國動輒將「武漢肺炎」、「中國病毒」、「東亞病夫」掛在嘴邊，詆毀中國唯恐不及；結果剃人頭者自己亦被剃，今日疫情傷亡最嚴重的國家不是中國，而是歐美國家，英國更因為出現變種病毒而被全世界視為疫國，國與國的交通幾近中斷，終於輪到英國政客氣急敗壞呼籲外界不要將變種病毒說成是起源於英國，你說好笑不好笑？

三十年河東，三十年河西。不用30年，一場疫情已見東西逆轉，中國迅速擺脫疫情，還藉着RCEP、《中歐投資協定》不斷擴大國際影響力，勢不可當；反觀英美仍在疫情泥沼不能自拔，美國更陷入內鬥內耗的政治局面，注定走下坡。今日的中國已非當年的中國，不想留下來的港人要走便快走，勉強無幸福。