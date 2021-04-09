天下疫苗一樣黑。歐洲藥品管理局就專家對英國阿斯利康疫苗的調查發表報告，確認接種疫苗與出現罕有血栓的副作用可能有關，但重申未足以證明性別、年齡等因素增加血栓風險，認為注射疫苗的好處仍大於風險。然而人命關天，歐洲多國包括英國，隨即限制部分年齡人士接種該疫苗。英國的疫苗監管機構不建議30歲以下成年人接種阿斯利康，做法耐人尋味。除了英國都不撐自家出品外，以30歲劃線，是否意味年長人士死不足惜，打針打死了也無所謂？

別以為這是陰謀論。自新冠疫情肆虐歐美以來，英美等國家一開始都是掉以輕心，從來沒有認真應對，美國固然是全球最多人確診的國家，英國在約翰遜領導下也是一味打「群體免疫」的主意，意即放任病毒散播，汰弱留強，死不去的年輕人有了抗體，疫情不藥而愈，直到約翰遜自己也染疫，英國才改變態度加緊防疫。

新冠病毒對年老體弱者殺傷力最大，這是有目共睹，長者住院需求也是最高，惟英美在疫情吃緊之際，曾有年老患者不獲安排送院，這不是赤裸裸地昭告世人，長者的命不是命嗎？老人的人權不用保障嗎？這就是西方國家的虛偽。香港、新疆明明不存在打壓人權問題，只存在港獨、疆獨的問題，惟不論北京如何解釋和反制，他們依然胡攪盲纏；然則西方國家忽視甚至剝奪長者生存權利，誰更罪大惡極？一場疫情，不僅東西方體制抗疫能力高下立判，誰更重視人命人權，更是有目共睹。

港府也有訂購英國阿斯利康疫苗，預計下半年到港，以目前接種科興及復必泰也反應冷淡觀之，阿斯利康肯定乏人問津。港府專家已呼籲當局不要購入，但未知港府是否已下了訂金，最後恐怕又是浪費公帑。在這場疫苗競賽，英國率先衰咗，香港那班崇英戀殖、唯英國是瞻的黃絲盲毛不知有何感想？