以巴之爭暫時以停火中止，可是衝突的事端──以色列逼東耶路撒冷巴人居民遷徙讓予猶太人，和以色列在巴人居留區擴大猶太人殖民，都沒有解決。似乎是埃及、美國斡旋之下，以色列打垮了哈馬斯的反抗便收兵，一切還是依以色列右派政權的意旨來推動猶太化。停火之後，以色列不會撤走猶太殖民，也不會放棄東耶路撒冷。戰火似乎只是讓大國來替以色列護航，下一步還是推展猶太化的殖民。

哈馬斯以受以色列封鎖、圍堵的加薩地區的200萬人獨力抗爭，巴勒斯坦自治政府早已被以色列與美國收買，在西岸地區不作反抗，反而壓抑當地的反抗力量。在實力相比之下，哈馬斯是沒有勝利的機會，即使以色列境內混居城市的巴人響應暴動，也無能為力，反而會使以色列加快把境內佔兩成的巴人人口控制隔離。

哈馬斯與加薩地區的巴人是哀兵作戰，勝算無望，卻還堅決抗爭。這是可歌可泣的民族戰爭，不是為種族仇恨，而是為復國收回被佔的失地，為解脫猶太政權施以的政治、經濟、文化桎梏而戰。正因如此，巴人的革命不會停止，哈馬斯作為巴人抗爭的力量和標誌，也只會前仆後繼。

以色列的問題是除非把巴人滅絕，否則抗爭不已，以色列會永無寧日。或許種族滅絕便是以色列右派政權的目標。猶太復國主義是建基在巴勒斯坦滅國滅族的條件上，在猶太復國主義和巴勒斯坦猶太化的情況下，以巴之爭是不可解的死結。

今次衝突，證明了密集的火箭彈使以色列防不勝防，若加上導彈、無人飛機、無人艦隻，以色列的防線更易被突破。以色列國境狹長，縱深不足，戰爭一起，以色列保不住國境內城市農村不受襲擊，破壞巨大，後勤和後繼之力便會大損，難以支撐較長期的戰爭。

哈馬斯力量不足，彈藥不夠，但若有外力支援，一如美國援助以色列，衝突再起，對以色列的傷害便大增，即使戰勝，以色列也是慘勝，並非像今次衝突那樣損失有限。那時候，即使伊朗等不出兵，只是供應彈藥，若加上真主黨在黎巴嫩同樣遠程施襲，以色列便難以防衞。慘勝之後，國內右派政權必受壓力，政策便會更張了。或許不能解決以巴矛盾，以色列政府的猶太化政策必然受到抑制。

今次衝突的啟示，是下一次衝突，以色列更加不易應付。理智的政府便要勝中求和，盡量避免衝突再起。以色列的右派政權會否明智，抑或是極端政治意識形態掩目，看不到危機，看不到出路？