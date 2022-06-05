每年六四總是牽動人心。香港在國安法頒布之後，六四再不會成為政治宣傳、政治操弄的工具和藉口。六四真相，掃除別有用心的扭曲與謊言，也大致可知。

六四開始時是反通脹、反領導層的貪腐，但在發展過程裏滲透着多重因素：一是政治派系之爭。陳子明、王軍濤領導王丹的北京學生示威，背後有着為胡耀邦翻案的企圖。二是政治過渡。趙紫陽因主政失誤，將會下台，接替他的安排便產生出不少不確定性因素。三是外國介入。美國早已介入，但還未有顏色革命的方案，介入只是支持個別中國人物作為政治異議者。四是香港介入。香港大量資金運往示威群眾，香港記者放棄中立，投身運動。他們的支持使示威可以持續，吸引更多北京內外的人參加。香港資金也使廣場的學生領導起哄爭權，使示威趨於非理性。五是北京社會的暴民，在軍警入城維持秩序時進行襲擊，並殺死軍警，致政府被迫從和平解決的方法改為武力鎮壓。廣場沒有衝突，但廣場以外，北京出現市民暴動，內外一起導致六四的悲劇。

中央的鎮壓是迫於無奈，若不如此，動亂會演變，讓各方勢力將之擴大成對政府、政權的挑戰，破壞社會穩定與團結。在六四拘捕開始，因事態不明，被定位為反革命性質。但到9月調查大致完結，性質便改變，最後定為中性的政治風波，涉及者除刑事案外，都從輕處理。一方面強制禁止，另一方面在調查基礎上按法律黨章處理，除嚴重犯者，基本上是從輕處理，一場觸及政權的政治風暴便平抑。這是中國的運氣，也顯示中共的能量。

不過，六四始自反通脹、反貪腐，其後中國的發展克服了通脹，提升了經濟與人民民生，可是阻止不了貪腐。上世紀90年代開始，中國經歷了20多年的大貪腐，幾乎亡黨亡國，幸而中共還是不忘初心，把黨內和政府、社會的大貪腐潮壓制下來，才可以有今天的中國夢、人類命運共同體的倡議。

六四事件錯綜複雜，有許多偶然性，30年後回顧應從真相出發，認真地了解六四以及其後的中國發展，吸取教訓，教育國人。至於香港，六四之成悲劇，港人的盲目支持和參與有一定的責任。香港與內地不可分割，但這是骨肉之情，不是帶着反共反中的政治偏見。從六四到香港黑暴的顏色革命，港人好應反思。