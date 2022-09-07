在通關之前，香港要利用時間，加緊作出安排部署，準備在逐步通關時出擊，扭轉現時的經濟困局，利用國際形勢轉變下新的商機。

俄羅斯的經濟規模屬金磚五國，即使美國帶領西方制裁圍攻，並沒有倒塌，反而正積極轉型轉向，尋求發展新的機會。俄羅斯擁有龐大的石油、天然氣、礦產、農產品豐富資源，和國際上並不遜色的製造業能力，科研更強，西方制裁未能將之打倒，反而它的國際收支盈餘和財政外貿順差顯示出其真實的競爭力。當前西方媒體說俄羅斯必敗於美國為首的制裁和烏克蘭戰爭，可是，就算是波蘭、德國、荷蘭、法國、意大利等的不少企業，都把烏克蘭戰爭視作早晚結束，西方對俄的圍堵、制裁不會長久。歐洲之外的新興市場國家，更不顧西方對俄的制裁，與俄擴大經貿合作，也不止於能源礦產。

烏克蘭之戰以及西方對俄的制裁攻擊，必然會結束，不會永遠堅持下去。西方制裁，一是僅限於西方各國，它們之間也有矛盾，並不統一。二是西方以外的世界已不聽從美國指揮，有本國獨立自主的國家安全、利益和外交與經貿政策。當俄羅斯積極去西方化，它們樂意與俄加強合作與貿易，新冷戰似乎正變成美國及西方自我困限的樊籠，在其以外，海闊天空。作為一億多人口的市場，擁有龐大的資源收益，俄羅斯將是西方以外國際爭取的市場與經濟合作夥伴。歐洲也早晚會分裂，重新與俄羅斯貿易。

面對這樣的前景，香港好應在俄羅斯困難時，比其他國家先走一步，爭取與它合作。一是金融合作，不僅只是俄羅斯企業來港上市融資，更重要的是吸引俄羅斯國家與民間的資金來港運作，通過香港投資世界，特別是內地、香港與東南亞。

二是香港可憑藉國際貿易關係，積極爭取作為俄羅斯對外貿易的中介，推銷俄羅斯的食品（糧油、肉禽、海產和乳類），它們正可替代歐洲進口。近年來，即使在烏克蘭戰爭開始後，俄羅斯已與歐洲生產商合作在俄生產替代歐洲土產的產品，成績斐然，這應是今後亞洲食物類的重要來源，香港大可包攬進口分銷內地、本地和亞洲市場，利用現有香港與莫斯科的直航安排。

在科研、教育、文化、藝術方面，俄羅斯還有不少優勢，香港可借之加強國際都會的多元國際化。