世界亂糟糟，2023年將盡之時，不少人都在回望過去，審視未來，盼望2024年不要像2023年那麼令人失望、喪氣，但有些人或注定願望落空。以政治庇護、人道理由等向美國政府提出居留權申請的政治移民或難民們，近日被正在競逐美國總統大位的特朗普嚇壞了，因為特朗普聲稱奪得寶座後要「大清洗」移民。

白宮前顧問米勒接受當地傳媒訪問時透露，特朗普重奪政權後，勢要重整他當年在總統任內的強硬圍堵移民政策，這一次還要升級，向已在美國暫居、匿居的無證者開刀。

按照特朗普陣營的構思，「大清洗」移民有兩大範疇，一是大舉搜捕無證移民，將他們關押在等候驅逐出境的禁閉所；二是重新處理聲稱在家鄉遭受迫害，或以人道理由暫准留美的人，這批人的臨時簽證或被取消，未來還要收緊外國學生赴美簽證。

美國號稱自由民主的燈塔，是不少香港人及內地居民的理想移民地，過去幾年，有不少香港抗爭族，或到台灣移民不遂後二次移民到美國的「街頭勇士」，抵埗後便向美國政府提交政治庇護申請，並以在香港的違法行為作為會遭迫害的證據，這批政治移民者為數不少。只是，他們一天未被批出政治庇護，在美國的身份都只是臨時居民，一旦特朗普當選總統便大鑊了。因為他們向美國政府提出政治庇護申請後，雖獲美國政府發出俗稱C8卡的工作許可證，可在當地合法工作，甚至有社會保險帳戶，但政治庇護申請的審核不等於擁有美國綠卡或美國入境簽證，他們絕非美國公民，過去也有不少人申請被拒，這一次則可能面臨集體美夢落空。當下他們唯一能做的，是祈禱特朗普無法當選。

有人或說，他們也可寄希望於民主黨或拜登政府。但恐怕一樣糟糕。事實上，拜登政府及民主黨的移民政策也令不少美國新鮮人怕怕，甚至心驚膽戰！拜登政府的移民政策貌似比特朗普構思的溫和，卻軟弱易欺，以致地方州份多次與華府拗手瓜，更一再有不願接收難民的州份動不動便把難民送上旅遊巴，一車送到白宮某高官官邸前「示威」，讓那些剛歷盡離鄉別井艱辛抵達美國的難民，一入境便成了人球，還沒能感受美國自由空氣的甜美，便要先捱飢寒交迫、瑟縮街頭的恥辱、失望。

號稱自由民主的美國，處理移民及難民問題無比野蠻，凌虐味道十足，怎不讓準移民忐忑？最惡劣的是，隨着美國總統選戰逼近，特朗普在移民政策上勢會進一步挑戰拜登，在極右思想愈趨高漲的政治大背景下，拜登政府想溫和應對也不易。到最後，移民政策恐也會被挾持，然後漸趨強硬。

或者，很多外來者早已明白，美國移民不易做，難民更不是人做的。除了白人可以在美國至上，有色人種尋美國夢真是自討苦吃。