台灣民進黨當局對美國總統大選結果十分緊張，台灣駐美國代表俞大㵢近日接受美媒訪問表示，台灣因應未來變局，已分別與美國民主黨總統候選人賀錦麗陣營，以及共和黨總統候選人特朗普陣營接觸。那麼，接觸的結果是甚麼呢？賀錦麗當選和特朗普當選，在美國「對台政策」上會是怎樣呢？有甚麼不同嗎？俞大㵢沒有透露。

不過，在問及最敏感的「北京武統台灣」問題時，俞大㵢聲稱屆時期望台灣不需要美國幫助，「就像烏克蘭也沒有得到美軍協助一樣」。接着，俞大㵢說了假話後「補充」曰：「不排除接受美方好意，就像如果你的房子着火了，有人帶着一桶水來救援，你會拒絕嗎？」

美國不管誰上台，利用台灣棋子「以台制華」，圍堵、遏止乃至分裂中國的方針不會變，有所變化的是用不同的手段、說詞敲詐和忽悠台灣，榨乾台灣，最後拋棄台灣。特朗普和拜登政府的區別是，特氏認為在敲詐台灣當局「倚美護台」時用不着囉哩囉嗦，講一堆廢話，而是直接喝令台灣大幅度提高向美國繳納保護費，購買美國軍火。特朗普吃準了台灣當局，為了「台獨」、為了分裂中國而又十分害怕大陸武統，一定會乖乖就範，屁都不敢放一個；特朗普對台灣當局這隻狗腿子相當粗暴蠻橫，不像老拜登那麼又陰又假，玩虛的。僅此，台灣當局絕不希望特朗普當選。俞大㵢會見特朗普陣營、賀錦麗陣營時會有不同之感受也。

可以肯定的是，台灣當局、俞大㵢對此是不敢怒也不敢言的！涉及到售武、繳保護費，俞大㵢是只能洗耳恭聽美方獅子開大口的；涉及到大陸武統，俞大㵢更連公開要求美國幫助都不敢表示，生怕美國再藉機狠狠敲台一筆。當然，台灣當局十分渴望美國軍援台灣，最好直接參戰「和共軍開打」，山姆大叔也不斷以此為誘餌擺弄台灣當局，讓他傻兮兮地抱有希望也。