美國政壇正掀起一場革命，特斯拉公司的創辦人馬斯克是其中一位領軍人物。他本人，他的公司，以至他公司生產的電動車，近日都成為反對者的發洩對象。有特斯拉的銷售店被搗亂，旗下的汽車更不斷被刑事毀壞。有傳媒形容，美國正掀起恐襲浪潮。

白宮新主人特朗普與馬斯克，正主導一場急風暴雨式的改革，目的或者是好的，但推行方式過於霸道，甚至帶有三分浪漫主義精神，完全不顧及別人的感受，長此下去，肯定會栽觔斗。特、馬二人都是商家出身，由大掌櫃去當皇帝、宰相，其實很容易水土不服，就算最後皇帝不被推翻，宰相不必下台，但他們在金鑾殿上的日子，大抵也不會好過。

大老闆管治公司跟官員管理政務，是截然不同的事情，角色一旦互換，可能馬上會出亂子。一個企業創辦人帶領公司團隊，可以帶三分任性，我曾讀過內地一位富豪的傳記，此君地位非凡，月前剛獲國家主席習近平接見。早年這位富豪忽發奇想，資助旗下公司的高級管理人員到外國的哈佛、史丹福等知名大學進修工商管理碩士（MBA）。到一眾高管學成歸來，他卻突然下令，要他們在半年之內，將在MBA課程的所學盡數忘掉。此君所用的方法，原來是得自武俠小說《倚天屠龍記》的啟發，內中張三丰傳授張無忌太極拳，一招一式教完之後，張真人就是要這位徒孫馬上將招數忘掉。

上述的奇趣方法，老闆用在員工身上，或許還可行，但假設做總統、做行政長官的人，也將同樣的方法用在屬下官員身上，豈不是成了大笑話？可是現在的美國政府，正是交給兩個任性的大老闆管治。我只能說，上帝啊，但願您能保佑阿美利加！