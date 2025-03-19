有一家本地大財團，打算出售40多個海外港口業務的經營權，早前美國揚言要收回的巴拿馬運河，也在交易之列。這宗「大刁」涉及約190億美元，折合港幣約1,500億元，但近日交易的過程受阻，內地監管部門介入調查，要了解是次買賣，會否損害國家利益。

目前調查結果尚未出爐，這宗交易恰當與否，還未能一言以斷，但香港上市公司一宗千億元交易，卻臨門脫腳，事件更涉及內地監管部門的干預。呵呵！如果讓有心人炒作，此事不是會影響香港國際金融中心的聲譽嗎？一家公司的交易受阻，其他公司該是唇亡齒寒，然則，往後香港的股票還能買嗎？香港不是要完蛋了嗎？然而觀乎現實，近日的香港股市卻是升個不停，突破一個又一個近年的歷史高位，市場對所謂的負面消息，竟像是全然無感。這個例子你只要好好體味，或許就能明白本地證券市場是如何受大戶操縱的。筆者已多次強調，大戶早就在市場上畫好圖表，他們要想指數下跌，好消息也可以當作壞消息炒賣；相反，當他們決心要將指數向上托，則外圍不論任何消息，一律都是好消息，市場照樣可以升個滿堂紅。

本欄早在去年1月便指出，大戶們看來儲貨已足，接下來的股市，該是一級一級向上炒，更特意敬告讀者，千萬別着了人家的道兒，以為中港兩地的股票再無希望，進而盲目跟風拋售，否則的話，只會讓大鱷們笑得合不攏嘴。近日有年輕人跟我說，眼見身邊愈來愈多朋友由炒賣美股，轉而炒賣港股，他們擔心本地市場是否已進入「全民皆股」的見頂之兆。我聽到後啞然失笑，心想，小伙子們壓根兒不知道，昔日香港全民皆股時，是怎樣的一幅光景。