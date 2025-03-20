近日台灣有民調顯示，一旦解放軍攻打台灣，相信美國會出兵支援台島的受訪者有39%，不相信的，則約有52%。調查結果公布後，最多評論者講的話題，不是為甚麼有這麼多台灣人不相信美國，人們反倒是在討論，為甚麼仍有39%的人如此天真、幼稚，認為美軍會願意保護台灣。

很多人會以為，有時候美國軍方刻意渲染別國的軍事實力，只是為了逼迫政府增撥資源，尤其是增加國防預算。實際上卻未必如是，就以俄羅斯為例，雖然號稱世界第二大軍事強國，但近年，你幾乎從未聽過美國的軍事專家，會吹噓俄軍的裝備如何厲害，因為事實便是事實，要扭曲也扭曲不來。冷戰過後，美國的常規軍事實力，早已遠超俄羅斯，兩國不再是在同一檔次，因此，很少美軍將領會以俄軍的裝備作話題，以此散播恐俄論。然而即便如此，美國還是不敢介入俄烏戰爭，相對之下，若然台海開戰，你相信美軍會捨易取難，去啃解放軍這塊硬骨頭嗎？

美國專家對中國軍事實力的評價，跟對俄羅斯大不相同，每月或者隔月，就有美軍將領公開強調，解放軍已經在這個那個方面趕上美國，他們如是說，我相信所言非虛，絕不是空言恫嚇。最經典的，莫過於新任國防部長海格塞斯曾說，一旦中美兩國開戰，解放軍可以在20分鐘內，摧毀美軍10艘航空母艦。美國人面對俄軍尚且畏戰，何況是面對綜合軍事力量，實際上早已超越俄羅斯的中國軍隊呢。

況且，現任美國總統是特朗普，此君最會精打細算，跟中國開戰，美國非但沒有取勝把握，最後即使僥倖贏出少許，代價也是大得難以承受。因此，我勸那39%受訪的台灣人，還是別再做夢了。