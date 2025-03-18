美國總統特朗普的取態再清楚不過，他是絕對以美國為中心，只有山姆大叔可以向人討便宜，別人卻休想在他身上打主意。侵侵最新的矛頭是指向日本，他抱怨《美日安保條約》的內容十分荒謬，美國在日本駐軍，耗費大量軍費，一旦受到襲擊，美軍更要義無反顧去保衞扶桑國，但反過來說，如果美國本土受襲，根據該條約，日本卻沒有義務幫助美國。特朗普在上一任期間，更曾形象化地作描述，他說當美國本土陷入戰火時，日本人可能還會圍聚一起，透過他們的索尼電視，像看戲般觀看着現場的畫面。

近日特朗普的發言，目的就是要向日本討償美國駐軍的費用。天下間沒有免費的午餐，即便是有，也不可能長期供應，盟友們好應該付出他們本該付出的一份。

很多人感到納罕，特朗普為甚麼對待盟友，會比起對待不同陣營的國家更狠？其實這道理不難解釋，美國的競爭對手，例如俄羅斯、北韓、伊朗，他們沒有在美利堅身上討得多大便宜，既不必美軍在當地駐紮，也沒有獲取大量的貿易盈餘。至於中國，雖然對美國的貿易盈餘龐大，但中國貨近年繳納的稅款不輕，美國政府從中獲利不少。況且Made in China的貨品價廉物美，對改善美國人的生活品質，也是大有助益。

最讓特朗普討厭的，是那些打着盟友旗號的國家，他們將自己的貿易壁壘築很高，卻對美國大量傾銷貨品，當碰上軍事危機時，又可以向美軍求助，平時卻不必向華盛頓支付軍費。侵侵一向是打算盤的能手，剔剔撻撻算下來，他愈算愈覺得不對勁，美利堅不可能長期當冤大頭。因此在這一任內，他決心要做個討債鬼，那些債仔們，恐怕一個也逃不掉。