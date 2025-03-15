去年的美國總統選舉，特朗普贏得十分亮麗，大量選民拋棄民主黨，全力支持侵侵和共和黨，其中一個關鍵原因，就是過去幾年，美國經濟欠佳，他們將希望寄託於一個商人出身的新總統，以為在他帶領下，可以挽狂瀾於既倒。

美國經濟所謂欠佳，其實去年GDP仍有2.8%增長。如今特朗普接任後，像是完全不幹正經事，胡亂增加關稅，有時今天增稅，明天又說延後，甚至上午宣布的政策，下午便取消，決策猶如無定向風，教人不知如何是好。國家來了個瞎指揮的司令，一切自然是亂了套，因此不少曾把票投給特氏的選民，紛紛自發起來，向美國以至全世界的人道歉，說自己去年有眼無珠，選出這樣一個總統，貽天下之羞。

本文執筆之時，隔晚美國道瓊斯指數又下跌數百點，不過，這現象近期成為常態，人們早已覺得麻木。富商馬斯克是特朗普身邊的首席紅人，他旗下特斯拉公司的股價，跟高位相比竟然下跌了一半。今日的特朗普，儼然成了經濟剋星，有他在，整個美國都要賠錢，跟他走得愈近，似乎所賠的錢便愈多。

愈來愈多經濟分析師估計，美國經濟今年會陷入衰退，筆者則認為，按目前的數據看來，GDP會出現負增長的機會依舊不大，但即便最終的增長率是正數，如果只有0.5%或者1%，其實也跟陷入衰退無異。前任總統拜登遺下的，已經是一個爛攤子，特朗普接任後，卻把攤子搞得更爛。新一屆的白宮主人，是美國人自己選出來的，去年在爛蘋果與爛橘子之間，他們選了爛蘋果，滿以為是兩害相權取其輕。豈料回家後一看，原來這蘋果早已爛到透心，切開後把整間屋子，都弄得臭不可聞。