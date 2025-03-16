戲劇中的故事往往來自現實，但有時候現實中的故事，比戲劇更具戲劇性。近日南韓明星金秀賢的是非醜聞，幾乎轟動整個亞洲，人們追看事態發展的熱烈程度，幾乎超越當日追看劇集《來自星星的你》或者《淚之女王》。

以下的情節，就更是編劇家都未必夠膽想像出來的。眾所周知，美國總統特朗普跟富商馬斯克分屬友好，侵侵眼見好友的公司特斯拉被人針對，股價大跌，日前竟然容許特斯拉在白宮舉辦小型車展，由馬斯克親自下場，介紹各款電動車的性能。特朗普還協助「帶貨」，大讚特斯拉的汽車漂亮，並即場交出支票，買下一輛。

美國歷史上，或許從未出現過如此赤裸裸的官商勾結，有些事，理應是「寧讓人知，莫讓人見」，但特朗普與馬斯克的關係，卻是刻意讓你知，也刻意讓你見，更唯恐你知道得不夠清楚透徹。見到這一幕，說不定很多劇作家也感到慚愧，他們平日的所謂大膽創作與豐富想像，跟現實比較起來，恐怕還是略遜一籌。

過去西方的民主社會，當真沒有官商勾結、沒有權錢交易嗎？你別說笑了，要是揭出來，恐怕比好些極權國家猶有過之，只不過他們大多善於包裝，也善於隱藏。比較之下，我們反倒應該欣賞特朗普和馬斯克，他倆敢於袒露人前，讓你清楚知道現任總統與特斯拉公司的關係，雙方即使勾結，也是在陽光下進行。特、馬二人這種所謂的「大無畏精神」，當然會惹來很多人光火，民主黨參議員墨菲便嚴厲批評，說「腐敗在公眾場合出現，並不代表那不是腐敗」。如今「反侵」的力量愈來愈大，我們身為外國人的，甚麼也不必管，等着看好戲便是。