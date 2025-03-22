烏克蘭已淪為美俄砧板上的肥肉，正如俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫的說法，餐廳只有俄美兩位顧客，正在分吃「基輔炸肉排」。

事實上，俄烏停火議和，講來講去，俄羅斯總統普京是以戰勝者的王者姿態，要停戰，冇問題，至緊要滿足俄方的胃口；至於美國總統特朗普，是以軍事強國姿態要喝停戰事，深知烏克蘭根本冇籌碼，而且打咗逾3年的戰事，烏克蘭能頂到現在，靠的還是美國天文數字的軍援，否則早已「玩完」，是以美國作為調停人，冇可能唔撈點「止蝕」油水！最戇居的自然是烏克蘭戲子總統澤連斯基，以為喺特朗普帶領下，俄烏今年內可望實現持久和平！人蠢冇藥醫，唔到你唔信。

特朗普周二與普京通電話，翌日又同澤連斯基通電話，形容對話情況「非常好」。普京表示會停止針對襲擊烏國能源及基礎設施，惟烏克蘭國家鐵路公司表示，俄羅斯再度襲擊其設施。此外，俄軍出動約150架無人機襲擊烏國東北部邊境城市蘇梅一間醫院。俄羅斯國防部則指摘烏克蘭先破壞停攻協議，蓄意使用3架定翼無人機襲擊俄國克拉斯諾達爾邊疆區一處能源基礎設施，導致油庫受損觸發大火。

特朗普與澤連斯基周三通電話時，據悉又提出新建議，就係讓美國投資烏克蘭電力設施，包括扎波羅熱核電廠。扎波羅熱核電廠的規模是歐洲最大，目前被俄羅斯佔領並控制。講真，俄方不大可能會同意讓出扎波羅熱核電廠，因為讓步等於放棄談判籌碼，強人普京相信唔會咁做。當然，世事無絕對，如果侵侵正式表態承認烏克蘭4州及克里米亞屬於俄羅斯，咁又唔同！講到尾，還是看如何分吃基輔炸肉排，各挑所好而已。