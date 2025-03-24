2021年落成並啟用的中大醫院，工程費用總額估計達63億元，啟用不過4年，竟然爆出手術期間天花板漏水事故。據本報獨家報道，中大醫院早前為一名女病人進行眼科手術期間，天花板忽然漏水，手術室驚變「水舞間」！

阿哥，漏水並非一滴滴咁滲落，而係：多名穿着手術袍的疑似醫護人員需要拿起防水布，更要以手「接水」。可以想像漏水情況頗嚴重！老朽猜測，可能係天花板的水管爆裂，就像經常發生於街邊、馬路的爆食水管，否則如何會變成「水舞間」？

中大醫院也不過建院4年，為何如此快淪為「豆腐渣工程」？知情人士仲透露，手術室漏水情況「已經唔係第一次」，咁就未免疏忽了，皆因滴水日積月累都可以穿石喇！若然管理層有留意到，理應一早叫工程部看個究竟，查找肇因，及早善後，相信不致於在手術期間，發生如此驚心動魄的事故！當然，醫院管理層未有就事件向衞生署通報，亦令人百思不得其解，皆因事件可大可小，誠如專業眼科醫生所說，若是感染的部位是眼皮，未必會導致嚴重後果，但漏水情況出現在白內障、黃斑點、青光眼等需要對眼球開刀的手術途中，一旦因而引致感染，可能引起「眼內炎」，嚴重者甚至導致失明。由此可見，醫院有令人覺得想「大事化小 ，小事化無」之嫌。

講開呢單手術室驚變「水舞間」，老朽又忽然想起2023年，公立醫院一再被揭發冧石屎事件，最驚嚇的莫如葵涌醫院兒童及青少年病房診症室，於凌晨大幅天花石屎剝落，面積最大一塊石屎約30乘30厘米，壓毀多部電腦及打印機，幸好喺凌晨冇病人在診症室，否則後果不堪設想！醫院原本用來救急扶危，理應最安全，竟變成一步一驚心，世事難料，莫過於此。