美國介入以哈和談，看來沒有絲毫進展，雙方各執一詞，反而愈談差距愈大，加上美國和伊朗近期劍拔弩張，中東局勢更加緊張。以色列近日重啟加薩戰事，變相單方面停止同哈馬斯的停火協議。以軍上周二起恢復大規模空襲加薩，殺死多名哈馬斯高層，可以預見以哈和談，路途相當崎嶇難行。

以哈戰事自2023年10月展開軍事行動以來，據加薩衞生部最近宣布，已造成超過5萬人死亡，相當於戰前加薩230萬人口的逾2%。縱使以色列又透過埃及斡旋，向哈馬斯提出分兩階段釋放以方人質的計劃，可惜以方大舉剿殺哈馬斯高層，如此言行不一，談來都嘥氣！

現時以色列恢復在加薩的地面軍事行動之際，美國在中東又動作多多，其國防部長海格塞斯下令增強在中東的軍艦部署：卡爾文森號航空母艦打擊群由太平洋前往中東，配合原有的杜魯門號航空母艦打擊群，形成雙航母加強打擊也門叛軍青年運動。美國此舉除了打擊青年運動，更重要是向支持青年運動的伊朗，發出明確威懾信號：支持青年運動會有後果！

特朗普本月上旬曾致函伊朗最高精神領袖哈梅內伊，要求德黑蘭恢復核談判；之不過，伊朗外長阿拉格奇日前接受當地媒體訪問時表示，當前不可能再與美國進行談判，伊朗一直在避免戰爭，但也已做好準備，伊朗不懼怕戰爭。伊朗絕非省油的燈，其革命衞隊上周六公布，已在重要航道霍爾木茲海峽附近3個有主權爭議的島嶼部署導彈系統，可攻擊摧毀方圓600公里內的任何目標。壓力愈大，反抗愈大。伊朗向美國擺出「夠薑你就郁我」的無畏精神！正所謂敢於應戰的，不死於戰爭！