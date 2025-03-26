日本自民黨幹事長、跨黨派日中友好議員聯盟會長森山裕，本月23日在東京與中國外長王毅會談，稱聯盟計劃4月下旬到中國訪問。王毅在會談中表示，當前兩國關係迎來改善發展的重要機遇，需要應對各種挑戰和問題。

事實上，中日友好關係根本「好不到哪裏」。日本傳媒報道，日本首相石破茂21日在東京接見王毅，但中國外交部發表的會談內容與石破茂所言有異，日本外務省要求中方刪除不符事實的表述。中國外交部網頁披露會談內容，其中包括：「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。」日本外務省表示，石破茂並未作出「尊重中方闡述的立場」之發言，日方對於中國外交部的做法表達遺憾，已向中方提出抗議。日本連這麼小的事都大肆抗議，還談甚麼「中日友好」？而不論森山裕還是石破茂，念茲在茲最關切的，還是希望中國早日撤銷禁止進口日本水產品的措施！

日本對中國的「友好」就是想多做生意，卻連尊重中方闡述的立場也要大做文章，橫加挑剔，依老朽看，暫時還是不要到中國訪問，皆因不誠無物，話不投機盞眼冤！更何況日本周一正式成立常設機關「統合作戰司令部」，作為防衞省常設機構以統一海陸空自衞隊的作戰指揮權，負責未來對敵方導彈基地等軍事設備運用「反擊能力」。日本政府官員亦承認，此舉乃提升對中國和北韓的威懾力，並加強迅速應對「台灣有事」等緊急狀況。

阿哥，這不是赤裸裸的進一步演繹「台灣有事就是日本有事」嗎？對「一個中國」的底線和原則都不放在眼裏，「中日友好」暫時還是算吧！