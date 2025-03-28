美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格訪問中國，與中央外辦主任王毅會面。王毅讚賞格林伯格長期致力促進中美交流合作，希望美中關係全國委員會和美國各界有識之士，為兩國關係穩定健康可持續發展作出新貢獻。王毅認為，中美有廣泛利益和廣闊合作空間，可以相互成就，造福世界；又指雙方應該加強交流，增進了解，避免誤判，管控分歧。王毅的話，其實吾人亦耳熟能詳。

格林伯格則表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，雙方應運用經驗和智慧，增進理解，擴大合作，和諧共處。可惜，中美關係一直未能達到「互利雙贏」的局面，說到底，就是美國說一套做一套，尤其猜忌之心太重。

呢，美國國家情報總監辦公室發布最新全球威脅評估報告，指中國仍對美國構成最大的軍事和網絡威脅，解放軍可能正穩步但不均衡地發展奪取台灣和阻止美國軍事干預的能力。報告長33頁，其中三分之一篇幅涉及中國，指它有能力使用常規武器打擊美國，通過網絡攻擊破壞美國基礎設施，並瞄準美國在太空的資產。此外，中國極有可能制訂多方面的國家級戰略，目的是在2030年取代美國，成為世界上最具影響力的人工智能大國。美國的國家情報總監加巴德亦指出，中國軍方正在部署先進能力，包括高超音速武器、隱形戰機、先進潛艇、更強大的太空和網絡戰資產，以及更大的核武庫。

中國的綜合國力近年大大提升，美國則不斷誇大「中國威脅論」，可是中國並不想稱霸世界，只想捍衞國家主權和領土完整，決心成為世界和平、穩定和進步的力量。美國如果一直懷着猜忌之心，中美兩國距離「增進了解、避免誤判」只會愈來愈遠。