現任美國政府的高層人士當中，慣於張口就來的，不止總統特朗普一人，其實副總統萬斯猶有過之。近日萬斯接受訪問，談到全球化讓美國背負了巨額債務，他說：「我們向『中國鄉巴佬』借錢，來購買『中國鄉巴佬』製造的東西。」

中國貨品一向價廉物美，是美國人自己要購買，沒有人逼迫他們，但在萬斯眼中，倒像是美國人吃了大虧，故他愈說愈氣憤，便逕直將中國人貶斥為鄉巴佬。萬斯出言不遜，也不是每次都針對中國人，他對所謂最親密的歐洲盟友也是如此。早前此君在通訊軟件群組中，與其他美國官員對話，討論是否要打擊也門胡塞武裝組織。萬斯寫道：「如果你認為我們應該做，那就做吧，我只是厭惡再幫歐洲一次。」國防部長海格塞斯回應說：「我完全同意你對歐洲搭順風車行為的厭惡，這太可悲了。」

美國官員這次群組對話曝光後，讓很多人感到震驚，原來萬斯和海格塞斯對歐洲盟友，是如此厭惡與鄙夷。

過去筆者一直強調，美國最大的危機，還不是在特朗普的管治時期，侵侵固然愛輕言妄談，但是他對朋友甚至是對手，尚能有三分尊重，大抵不至於將美國的對外關係，破壞到無可挽救的地步。最怕是下一屆的總統，由萬斯或海格塞斯之流繼任，他們比起侵侵，更加崇信美國至上，也更加目中無人。到時候的美利堅或許會更趨眾叛親離，世界局勢也會變得更加詭譎難測。所謂「物以類聚，人以群分」，今天在特朗普政府以至共和黨的領導班子裏，聚集的都是這一類貨色之人，他們同樣是「大美國主義」的強烈支持者。可是，如此狹隘的心胸，非但不會把美國變得強大，反倒會使美利堅愈變愈小。