斷絕父子關係首同場選村代表　陳金華當選陳崇輝連任失敗

新界打鼓嶺坪洋村原居民陳金華去年9月底在報章刊登全版聲明，宣布與本身是北區區議員的長子陳崇輝斷絕父子關係，陳金華與陳崇輝昨(6日)雙雙參選打鼓嶺坪洋村原居民代表選舉，該村共有8名候選人角逐4個席位，最終陳金華以最高票的155票當選，而陳崇輝得122票，排名「梗頸五」連任失敗，意味將失去角逐打鼓嶺鄉事委員會主席的入場券，亦喪失北區當然區議員身份。



2019年村代表選舉昨舉行投票，其中打鼓嶺坪洋村原居民代表選舉備受關注，因為今次是陳金華與長子陳崇輝斷絕父子關係後，首次同場參選，結果4名當選人分別是獲155票的陳金華、同獲155票的陳昆平、獲149票的陳偉康及獲145票的陳富鵬，而陳崇輝只得122票，以20多票之差無緣以末席當選。



至於居民代表選舉，社民連副主席黃浩銘的父親黃裕財參選沙田下禾輋居民代表選舉，最後取得78票，力壓對手陳國揚當選成功連任；南區區議員司馬文首次參選西貢坑口檳榔灣居民代表選舉，只取得12票慘敗而回，當選者為取得110票的劉運明。