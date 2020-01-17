傳華客在泰國機場遭野蠻搜身　使館促保障權益

國內社交網站周三（15日）流傳，逾200名中國人乘坐肯尼亞航空公司的客機從非洲回國，在泰國曼谷停留時因機上發生失竊，所有人被勒令落機接受反覆搜身，肯航客機無等待乘客返回機廂便離開。中國駐泰國大使館周四（16日）證實有公民受檢時遭到謾罵，但網傳的乘客人數有誤。當局已要求泰方重視中國人的合理訴求，並保護其合法權益。

使館當日下午2時許接到公民求助稱，其乘坐的客機停素萬那普國際機場（ Suvarnabhumi Airport）後，有人報稱丟失2萬美元現金，警方要求所有人接受檢查。使館聯繫警方及航空公司，得知機上共207名乘客，119名中國籍、88名非中國籍。發生失竊後，88名非中國籍乘客落機受檢，而同意配合的中國乘客則有36名，其餘均拒絕落機。

期間，警方在一名中國乘客腰間發現纏着2000美元現金，該乘客及同行的6人被帶走進一步調查，事後獲釋。另有5名中國乘客因情緒激動、不配合檢查，被機長以安全為由拒絕登機。其餘中國乘客在接受完檢查後，已乘坐原本的航班在當晚7時離開曼谷。

使館已要求泰方保護中國人的權益，不能作出歧視性的對待，同時建議中國公民配合當地政府的正常檢查，務必理性維權，避免使事情複雜化。肯航亦發布聲明，為乘客行程受延誤表示歉意，但強調公司從未對任何乘客有過歧視或不當行為。