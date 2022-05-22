近日，美國股市拾級而下，道瓊斯指數跟最高位相比，下跌了一成多。按照傳統智慧，若然跌幅超過兩成，就算是步入熊市。美股現正處於牛熊分界線，最終會否跌破，是全球金融界最關注的焦點。

看淡美股的人理由很多，其中一項關鍵因素，是美國經濟形勢轉壞，就連世界首富馬斯克也預言，未來18個月，美國的GDP可能會出現負增長。經濟差，股市就要跌，這是在金融教科書上，視為金科玉律的道理。

然而，教科書的定律，有時未必管用。2020年，美國爆發大規模的新冠疫情，當地近乎百業蕭條，經濟更出現負增長，但總結全年，道瓊斯指數雖曾短暫受挫，其後卻節節向上。可見從GDP升降之中，試圖推尋股市的起跌韻律，這方法不一定靈光。

不過，筆者確實認為，美股長達十數年的牛市或許已經結束，即使不至於立刻崩盤，恐怕也進入了「圓底派貨」階段。我之所以對美股悲觀，主因不在於美利堅的經濟表現如何，而是從股壇大鱷的部署策略中，看出了一點端倪。

美國股市主要是由大戶操縱，如果股票的貨源大多集中在他們手裏，熊市很難會出現。市場崩盤前，必然會冒出大量散戶勇於接貨，因此華爾街有句明言，就是「當擦鞋仔也在談論股票，股災便快將降臨。」

近年，美國股市湧現出很多「擦鞋仔」，單是香港年輕一輩，炒賣美股的人便不少。這些人隔山買牛，見到朋輩入市，自己便不問情由，趕去湊趣，就連市盈率、市帳率等基本因素，也置之不理。大鱷們要的就是這樣一幫「盲毛」，他們愈是活躍，熊蹤便愈快出現。