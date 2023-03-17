日前有人力資源機構發表調查，指有85%香港僱主正面對人才短缺和招聘困難，為17年來新高，當中最短缺的為資訊科技與工程相關人才。機構代表指出，香港除了需要向外「搶人才」及考慮輸入外勞，也須加強內部培訓工作。

今屆政府已意識到人才短缺的嚴重性，在去年施政報告和今年預算案提出多項「搶人才」建議，包括增設「高端人才通行證計劃」和重設「資本投資者入境計劃」。勞福局近日亦向立法會申請開設多個首長級職位，負責推動全港性的人力推算和設立「人才窗口」等。然而，筆者與不少議員都質疑，當有關人力推算完成，社會知悉有哪些行業、工種和層級的人手短缺情況之後，政府有何具體、有效的措施去增加相關的人才供應？再者，輸入外地人才固然重要，但已屬亡羊補牢的工作。正所謂「求人不如求己」，要完善香港的人力規劃和人才的培訓及供應，必須從教育開始着手，包括大學培訓和中學階段的生涯規劃及職專教育。

以建造業為例，筆者與業界多年前已警告，業內不同範疇和層級的人手不足及青黃不接問題日益嚴重，建造業議會亦每隔一段時間更新業界的人力預測，詳列各工種和職位的人手短缺情況。當中專責建造業的發展局做了一些工夫，但勞福局過往只側重幫人搵工，對於幫工搵人並不熟手和欠積極性。

教育局和大專學界，多年來亦偏重學生的考試成績、論文質素和學校的國際排名，對畢業生能否學以致用、其教授的課程和技能是否與時並進、最終培訓出來的人才能否配合市場需求、政府政策和香港的未來發展，其重視程度和機動性明顯不足，並不時以「學術自由」、「大學自主」或「專業領航」等似是而非的術語來抗拒政府及商界的意見，甚至將之稱作干預。

其實「學術自由」和「大學自主」，主要應是指大學的學術研究、收生標準、人事和日常管理等。尤其香港的大學大部分經費源自納稅人，學校用地大多是由政府以象徵式的地價或租金批出，近年新建的大樓、宿舍及研究設施亦有很大比例是由公帑埋單，沒理由政府及私營企業不能以「股東」和「用家」的身份，對大學開辦的課程內容和培訓出來的人才種類提出建議，以配合政府政策和市場需求。

除了輸入和加大培訓人才，善用創新科技、減少部分工作的人力需求，也是應對人才短缺的方法之一。隨着人工智能的不斷進步和普及化，部分現有的職位及工種未來或會被AI取代。勞福局在進行人力推算，教育局和各大學在釐定課程與學額時，都必須前瞻性地考慮有關問題，進一步加強STEAM和跨學科的教育。香港不可能亦不需要所有學生都精通創新科技，但應確保每一位學生都懂得應用、適應和持續學習新科技，令他們在畢業後可更有效地發揮所學所長，貢獻社會。