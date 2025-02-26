澳洲軍機早前悍然侵入中國南海領空，遭中國戰機以照明彈強勢驅離。雙方軍機對峙的硝煙尚未散盡之際，3艘中國軍艦上周突然在澳洲附近國際水域出現，並首次舉行實彈演習，令澳洲國防部一度陣腳大亂。中澳這一來一回的軍事對弈，正正反映一個新時代的揭幕。

前幾年中澳因為疫情溯源、貿易爭端等問題而關係惡化，儘管近期兩國關係有所緩和，但在安全領域的互信仍然低迷。尤其是澳洲加強與美國軍事合作，在台灣、南海等問題屢屢挑戰中國底線，令北京大為不滿。不過，中國外交部只是提出交涉和抗議，被視為表現軟弱。

中國海軍這次從嚴防死守到你來我往，在澳洲周邊海域合法實彈演習，表明中國已有能力在澳洲後院展開軍事行動，這既是向澳方傳遞出反制威懾的信號，亦藉此重新解構西方的航行自由敍事，迫使澳洲認真思考應否調整對華政策。眾所周知，西方國家長期以航行自由名義為幌子，在中國近海活動以行軍事挑釁之實，例如美國、加拿大和菲律賓早前在菲律賓所謂的南海專屬經濟區舉行聯合海上行動。北京採取類似行動，成功利用西方設定的規則搶回航行自由話語權，可謂打出了漂亮的一仗。

澳洲政府的反應因此堪稱戲劇性轉折，一開始對中國軍艦現身大表不滿，但短短數日就改口稱中方行動符合國際法，強調毋須擔憂。澳方從如臨大敵到強作鎮定，明眼人一看就知道是色厲內荏。多年來外國派軍艦到中國附近海域活動，中方只能尾隨監視。如今澳洲軍機在南海表演「自由巡航」，中國軍艦索性跑到它的家門口，這是國家之間力量對比的重大改變，意味中西方已出現攻守易位，掌握主動權的不再是歐美。