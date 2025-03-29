美國總統特朗普上任不久，便清洗整頓美國的情報治安系統，從聯邦調查局、中央情報局、國防部，以至取消資助民主基金會、美國國際開發署，以及解散教育部。情報人員集中最多的機構都受到整頓，目的不是取消情報系統，而是重組，把舊的清理、精簡，換上新系統新人事，更好利用當前的科技手段。以美國投入情報系統的龐大資源，它更新成功的話，可能會形成更厲害的隊伍，提升其在全球的影響力。

中美之爭主要是情報之爭、資訊之爭。特朗普的整頓，不能只看其破壞而不考慮整頓後的更新轉型提升。不過，無論採用多少科技，人是最重要的因素，中美情報之爭便不僅是科技，更關鍵是雙方人員的爭奪。

特朗普清洗現有情報系統，難免解僱成員，取消不少組織、小組和計劃，在這個過程裏，應該有極多洩密情況。即使中國不知特朗普與馬斯克正在作怎樣部署，至少要把原有安排潛入中國國家系統的美國情報人員清除。不僅是隱秘的特務，也應包括美國扶植在華親美勢力的主幹，例如外經外貿外交、國防科研，以及意識形態部門如教育、媒體機構等親美人士。

美國今次透露出來受資助的機構與人士，便是最容易追查的對象，順藤摸瓜，認真地調查，當可追尋出他們構成的網絡。這些資助機構與人士為數不少，單只以他們為調查對象，當可清理不少在華替美國直接或間接服務的學者、專家、官員及其他社會人物，一網打盡，對清洗意識形態方面，與美鬥爭會有頗大作用。一是暴露眾多對華批評背後的美國政治操作；二是防止他們進一步投靠作特務；三是教育社會，使涉外人士更小心地防範美國或西方的滲透與利用。這是最容易的公開清理工作。特朗普提供了可靠的證據，推行容易，爭議會少。在中國社會內外，只要安排恰當，一切依證據執行，效果巨大。

這不是說中國要放鬆對潛伏特務的追捕，但這是暗，公開清理美國情報系統資助人士屬明，二者追捕處理方法不同，目標作用亦有差別。比起追捕潛伏在關鍵機構被美國收買的特務，震動會小。在明處加強清理，同時可震懾暗裏潛伏的特務。

這種清洗行動亦應擴及香港，黑暴之後香港仍有不少涉及的組織與人物留港，他們不被清理的話，將會是下一次美國發動顏色革命的隱患。