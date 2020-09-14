世界變了！全球企業行政總裁最關注「人才風險」 因為...

受疫情衝擊，全球最具影響力的一眾企業行政總裁(CEO)正面臨前所未有的不確定性，會計師行KPMG發布「KPMG 2020年全球CEO前瞻調查」指出，人才風險是最為顯著的挑戰，同時也帶動企業檢驗及審視其企業責任與永續經營理念，包括擴大社會貢獻與企業宗旨。

KPMG全球總部在今年1、2月疫情衝擊尚未全面影響主要市場前，針對1,300名CEO進行年度調查，並於7月6日至8月5日針對其中315名CEO再進行追蹤調查，以了解CEO於疫情期間的思維轉變。

調查發現，CEO對未來全球經濟表現與疫情前相比有較大的轉變，32%對未來3年全球經濟增長的信心度較年初調查時為低。

KPMG全球主席Bill Thomas說：「CEO首要關注事項在這6個月內有顯著的改變，明確的表示企業必須急速進行改革，以因應疫情所帶來的挑戰與衝擊。全世界的企業領導人皆採取果斷明確的決策以面對不確定性。而疫情衝擊更加速了現行企業數碼化與社會責任相關營運策略的落實。然而，其他領域的未來規劃更具挑戰性，特別是關於未來工作模式與問題解決方案。因此，CEO着重於人才管理的重要性，以維持與追求企業未來增長。」

回看今年1月，CEO將「人才風險」管理排名於其他11項企業增長風險之後。然而，自疫情爆發後，「人才管理」躍升為對企業供應鏈及環境變遷風險最具顯著影響的威脅。

KPMG表示，許多企業已重新擬定其人才管理策略，在動盪的時代需透過跨領域人才為企業帶來突破。他認為，在數碼化年代，人才必須結合創意、數碼能力、新興科技，以及不斷學習吸收的能力、環境，與企業共同創造下個高峰。

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