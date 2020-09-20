美海軍前副部長撰文　推測11月3日為大陸攻台最佳時機

美國海軍前副部長克羅普西（Seth Cropsey）近日選文表示，年底舉行的美國總統選舉可能使美國陷入黨派對立，因此他預言「11月3日這一周，可能是北京攻台的最好時機」。而解放軍近日發布的宣傳片，模擬轟6K空襲敵軍基地的畫面，被指是截取多齣荷里活電影。

現為華府智庫「哈德遜研究所」海權中心主任的克羅普西，上周四（17日）在當地報章《國會山莊報》撰文指出，解放軍近期頻繁演習，不僅是發出政治訊號，更是為對台發動攻擊做準備，目的是要在美國及其盟友作出回應之前「征服台灣」。

克羅普西指出，假如大陸無法將台灣與太平洋其他地區分隔，則不可能速戰速決。因為解放軍將要跟日本、澳洲和菲律賓的部隊，及前沿部署的美軍聯軍作戰，如衝突升級，結果將無法預測。為提高美國的干預成本，他認為大陸將通過政治軍事手段解決其核心戰略問題。克羅普西強調，當前美國大選的黨派敵對意識變得強烈，從而減低美方干預兩岸衝突的可能性，因此對台灣來說是危險的。

上周六（19日）是大陸全民國防教育日，解放軍空軍在微博發布一段宣傳片，主題是「戰神轟6K，出擊」。影片以真實結合模擬畫面，顯示解放軍轟炸機執行攻擊任務，炸毀一處敵軍基地。有分析認為攻擊目標是美軍位於關島的基地。亦有網民發現，解放軍宣傳片中多個畫面，疑偷用多齣荷活里電影的片段，包括《拆彈雄心》、《變形金剛》，以及《石破天驚》。