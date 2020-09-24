六合彩今恢復攪珠　市民斥不設現場購票造成不便

受新冠肺炎疫情影響，六合彩今年2月起暫停攪珠，至今已近8個月。隨着疫情緩和，香港賽馬會將於今日(24日)恢復攪珠，估計頭獎基金達800萬港元，惟恢復初期只接受網上及電話投注，有市民指措施多此一舉，對長者造成不便，相信會減低市民買六合彩的意欲。

東網記者下午到沙田一投注站外視察，由於不設場外投注處現場購買彩票服務，投注站人流稀少，未能感受到市民發橫財夢的氣氛。

因恢復攪珠而刻意到投注站的市民張先生對未能購票感失望，認為措施多此一舉。他表示現場購票互相接觸機會低，而且保安可分隔人流，他又稱投注戶口需先經投注站入錢，非常不便，相信會減低市民買六合彩的意欲。

另一空手而回的市民蔡先生直斥措施十分不便，他說開設投注戶口的過程非常麻煩，對長者亦有困難，又指買實體票心態上會較幸運。他認為應該恢復在場外投注站售賣六合彩彩票，其購買過程快捷，不會造成人流聚集。

一向在投注站購票的市民鍾先生，批評措施對長者造成不便，又稱自己在炎熱天氣下專誠搭車到投注站，惟到達後才得悉未能購票，感到無奈。

為了避免人流聚集，造成公共衞生風險，六合彩恢復初期會維持每周攪珠1次，首3期分別是9月24日、9月29日及10月8日。恢復初期亦不設場外投注處現場購買彩票服務，只接受網上及電話投注。市民須前往場外投注處開設或重啟投注戶口，並預先設定電子錢包，以便在線上投注六合彩。另外，市民可透過馬會網站、手機APP、電話投注熱線等途徑購買六合彩彩票。