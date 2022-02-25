資產管理規模逾156億　JPEX冀成10大加密幣交易所

加密貨幣近年成為不少個人及機構投資者資產配置的一部分，因此一個穩健及多功能的交易平台是投資幣圈的致勝法門。去年登陸本港的加密貨幣交易平台Japan Exchange（JPEX），致力為用戶提供安全可靠的加密貨幣交易體驗，並獨創了不少金融衍生產品，因而獲得「超卓區塊鏈資產交易平台大獎」。

2019年，日本持牌交易所Japan Exchange（JPEX）正式面世，是一間專門從事去中心化金融服務、應用程式（App）開發、智能合約、研發及維護加密貨幣交易平台的公司。現時JPEX持有美國、加拿大、澳洲MSB國家授權加密貨幣的金融牌照，並擁有來自日本智能科技團隊獨創的IAIA（Ito Arbitrage Investment App）加密貨幣套戥技術，至今在全球管理超過20億美元（逾156億港元）資產規模，用戶數目達幾十萬戶；而在非同質化代幣（NFT）熱潮席捲全球下，公司去年第四季亦乘勢推出了一款NFT遊戲《朱雀》，同樣吸納了幾十萬用戶，成績彪炳。

現時JPEX提供逾60款加密貨幣予用戶投資，交易手續費僅0.08%，其中用戶達成指定邀請人數的話，交易手續費更可低至0.04%，算得上便宜。

事實上，JPEX的成功亦有賴其日本智能科技團隊的精湛科研技術。其中由團隊獨創的穩定收息工具「IAIA」功能，旨在透過比特幣、以太幣等32種加密貨幣收息套利達致「財息兼收」，且利息逐日計算，極具彈性。

期貨市場方面，公司則提供了20種加密貨幣期貨予用戶參與，性質跟牛熊證相似，期貨交易手續費更低至0.04%，兼且毋須支付資金費率及過夜倉費用，遠比各大交易所划算。

JPEX銳意打造成媲美交易所的級數及規模，對系統技術要求非常嚴格，由保安、平台運作以至用戶體驗都力求做到極致，致力保障用戶利益。公司更特意為客戶購買資產保險，保障上限金額為75,000泰達幣（USDT），用戶只要通過「用戶身份認證」（KYC）後即可受保，讓他們的資產有多一重保障。

去年JPEX正式登陸本港，更一擲千金大賣廣告，足迹遍布大型交通工具、商場戶外電子螢幕等，由旺角、銅鑼灣、香港站等多區地鐵站，以至紅磡海底隧道出入口均不乏蹤影。

展望今年發展，JPEX將與加密支付處理商Simplex合作，稍後亦會在日本及澳洲推出與Visa合作的「JPEXCard」，用戶可透過這張扣帳卡，以加密貨幣作線上線下消費之餘，亦可兌成法定貨幣交易，此卡同時支援Visa支付系統，可以在自動櫃員機（ATM）提款，亦可憑簽帳賺取現金回贈，一舉多得。

公司未來力求躋身世界首10大加密貨幣交易所，並採取多元化的發展方向，進軍體壇就是其中之一。JPEX會與兩隊澳職聯足球勁旅——西部聯足球會（Western United Football Club）及麥克阿瑟足球俱樂部（Macarthur FC）合作，其中更會與麥克阿瑟展開長達10年的合作計劃，亦是球會在亞洲首個合作夥伴。西部聯足球會方面，JPEX去年已經與球會成為黃金合作夥伴，贊助該會後衞兼最佳球員今井智基（Tomoki Imai），促進加密貨幣與足球兩大界別的交流。