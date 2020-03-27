新冠肺炎：華進口病毒試劑效果差　揭生產商未准銷售

中國生產的新冠病毒檢測試劑，近日頻頻爆出質量欠佳遭外國停用；西班牙媒體亦指一批由深圳公司提供的試劑效果未如預期。消息傳出後，深圳市市場監管局周五（27日）表示已對供應試劑的公司啟動調查，而中國駐西班牙大使館則指該公司未獲官方准許銷售醫療產品的資格。

西班牙媒體早前報道，當地多間大型醫院的微生物實驗室，最近使用來自中國的新冠病毒快速檢測試劑後，證實試劑的效果不如預期。該國政府因此宣布計劃退回該批為數9000劑的快速檢測試劑。

據了解，該批來自深圳市易瑞生物技術股份有限公司（下稱易瑞生物）的產品，原本聲稱檢測結果符合率在80%以上，但實際只有30%。西班牙的實驗室人員更直言：「使用這些檢測試劑毫無意義。」

中國駐西班牙大使館隨即在社交平台Twitter的官方帳號回應稱，中國政府及企業單位等捐贈的醫療物資供貨商中，不包括易瑞生物。另外，西班牙衞生部向中方購買的醫療物資正加緊籌備，目前尚未離開中國。而早前中方已提交一份正規供貨商的清單，當中沒有易瑞生物。