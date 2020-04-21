行山相配「感謝疫情」　蔡嘉欣被網友插爆

落選港姐蔡嘉欣雖然五強止步，但係就非常幸運，一入行就工作不斷，極速上位主持節目《姊妹淘》，但人紅就是非多，最近佢喺社交網一個post就引發好多網友不滿，嘉欣上載兩張行山相，話自己同家人一齊去行山做運動，見佢穿上貼身運動裝，身高172cm嘅佢大晒修長美腿，仲有Fit爆身形，靚人靚景真係睇到心心眼！

但係佢嘅留言就出晒事，第一句已經引起好多網友不滿，佢話：「感謝疫情，喚醒了我們家沉睡多年的運動基因，咁多年嚟從未同屋企人行過山，不過為了響應政府的限聚令，我地5人家庭，每次只能4人出動，繼上星期 佢地4個自私行，今日終於成功賣甩我家姐，不過我覺得作為呀妹，下次都係尊重敬畏家姐好，下次讓返個位畀你。」

網友就留言鬧爆嘉欣呃Like：「死咗甘多人，仲要感謝呢個疫情？就係因為喚醒你做運動？？Like唔係甘呃的吧」仲有網友覺得佢作為公眾人物發文時應該小心用字，提議佢要注意下：「應該改為『因為疫情』用感謝疫情不好，疫情死咗好多人」不過嘉欣就回覆：「選擇寫感謝疫情，沒有要看輕疫情嚴重性的意思 ，只是想表達，在艱難的疫情下， 我們還是可以找到值得感謝感恩的事，勉勵大家在逆境中依然能有好的心態，保持正能量。」