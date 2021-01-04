上海仔被捕：港澳認祖未歸宗　移交逃犯廿年空

港澳至今未達成引渡協議，「同國不同境」，空談廿年毫無寸進，兩地回歸「認祖未歸宗」！即使香港與澳門皆回歸祖國超過20年，兩地一直未有移交逃犯協議，致多年來惡貫滿盈的罪犯得以逍遙法外，當中早在2015年被澳門立案通緝的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，棄保潛逃期間一直流竄與港未有引渡協議的國家，即使山窮水盡返港被捕，亦未能移交澳門歸案。港澳兩地學者均直斥引渡機制存在漏洞，兩地政府應認真檢視，撥亂反正，才真正認祖歸宗。

窮途末路的上海仔在港棄保潛逃多年，去年11月底返港後被香港警方拘捕，正獲准保釋候查。多罪纏身的他不但在港犯案纍纍，更被澳門通緝超過5年。他在2015年12月與同夥退休高級警司王福林在澳門涉嫌盜竊及訛騙，偷取本港富豪存於夾萬的籌碼及現金共6,000萬港元，其後被該富豪發現，並到澳門報案舉報二人。澳門當局已正式立案，並循「一般侵犯財產罪」調查，兩人一旦入境澳門，便會立即被扣查，而通緝令至今仍然有效。惟港澳兩地一直未有移交逃犯協定，多年來走漏不少罪犯，亦令上海仔一直未被緝拿歸案。

以往香港及澳門分別為英國及葡萄牙殖民地，同被視為「境外」，彼此一直沒有簽署國際協定的引渡刑事罪犯協議。至今香港及澳門分別回歸中國23及21年，回歸祖國後雖屬同一國境，兩地應不存在引渡逃犯的說法，但兩地自2000年起討論移交逃犯協議，多年來卻只聞樓梯響。

「認祖不歸宗！啲逃犯好似『一國三制』咁，感覺好荒謬絕倫。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，香港與澳門同樣回歸中國超過20年，然而，在同一國家管轄下竟然沒有移交逃犯的協議機制，尤其是兩地相互往來頻繁，涉及兩地的犯罪活動多，若港人在澳門犯法後，只要坐50分鐘船就可脫身，反之亦然，可說是貽笑大方，予人荒謬絕倫之感。

陳認為香港與澳門有必要就兩地移交逃犯進行協商，檢討及堵塞多年以來的漏洞，亦相信即使兩地制訂移交逃犯協議，亦不會像早前香港修訂逃犯條例般引起軒然大波，因兩地修例只針對犯罪分子，清除司法障礙，對兩地都有裨益。

澳門時事評論員蘇文欣亦指，兩地未有逃犯移交制度實屬漏洞，認為兩地政府長遠應在與中央充分溝通後簽訂相關協議，惟現時受疫情影響，現屆政府首要處理疫情及經濟問題，移交事宜未必會於短期內着手處理。