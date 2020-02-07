你要知：口罩唔蒸得 微波爐叮又得唔得？

微波爐幾乎是家居必備電器，懂得妙用隨時有意想不到的效果，不過在全球口罩荒下，有人異想天開提出用微波爐「翻叮」口罩，以達到消毒效果，到底係咪真係咁神奇？東網找來專家為大家拆解。

武漢肺炎肆虐，口罩又要走去搶，早前人提出蒸口罩，迅速被專家否定其可行性，蒸口罩行不通，再有人提出叮口罩。對於這個想法，家庭醫生莫昆洋第一反應是：「唔好玩」。他解釋，口罩分為3層保護，入面吸水，中間防菌，外面防水，「煮完叮完後咩結構都煲爛晒。」強調口罩設計並不能用作加熱，做法毫無科學根據。記者親身實測叮熱口罩，用普通火力加熱10秒後，固定鼻樑的鐵線位置膠料隨即因受熱而出煙，口罩出現破爛，宣告報銷，根本不能重用。

雖然「叮口罩」不可行，但微波爐確實可發揮消毒清潔作用。英國認可機械工程師盧覺強表示，濕毛巾放在微波爐叮可作蒸乾及消毒功效，「熱力令毛巾揮發表面水分，同時間亦可殺菌，通常細菌在攝氏50、60度就死，微波爐有足夠溫度。」相對用熱水清洗毛巾，盧指，任由水分在空氣暴露，未必能夠殺菌。相反用微波爐時，過程中水分會黏在毛巾上，微波爐所產生的震動及熱力，能將毛巾內水分蒸發，從而達致消毒殺菌作用。

微波爐長年累月使用，少不免留有頑固污漬，原來將白醋和水按1:4比例混合，放在微波爐用高火叮5分鐘，又或是放滿檸檬叮熱3分鐘，內籠污漬及油漬會隨之減退。盧解釋，當醋或檸檬的酸性受熱後，在爐內四周轉動，加上微波爐負離子摩擦有效溶解污漬，最後只要用毛巾，便可輕易抹走污漬。盧指，加熱時間因個別情況而定，如一分鐘唔得，就繼續加熱，直到成功為止，「一路試，實驗咁試出嚟。」測試後，盧直言醋比檸檬的清潔效用略勝一籌。

將可入微波爐的餐具加熱，同樣有消毒作用，與毛巾方法有異曲同工之妙。熱力方面，盧認為高中低火分別不大，視乎時間長短。另外，洗碗布及海綿不時會沾上異味，微波爐亦可去除氣味，全因水分蒸氣後將氣味帶走，「最好較中火，然後叮30秒」。