約千名外傭須酒店檢疫21日　僱主憂平價酒店供應少負擔加重

港府收緊入境措施，要求所有從中國以外地區抵港的人士在指定酒店強制檢疫21天，有外傭僱主表示，措施令外傭住酒店檢疫的費用大增，受影響外傭多達約1000人，近日平價酒店房供應趨緊張。關注團體及代表指，現時每晚收費500港元以下的指定檢疫酒店已約八、九成滿，希望政府可以協調指定檢疫酒店的供應鏈，減低僱主因傭工檢疫的財政壓力。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，受影響的外傭大部分是正住在檢疫酒店、無法延長7日的人士，估計有約千人，由於每晚房價低於500港元的酒店房間中大都訂滿，包括價錢最便宜的奧斯酒店，現時可預約的指定檢疫酒店每晚收費均逾千港元，較原定的收費多逾一半。他又指，昨日(25日)當局有提供仍有空房的酒店名單予業界參考。

旅遊界議員姚思榮表示，以他理解現時每晚500港元以下指定檢疫酒店房的預訂率已達80至90%，昨日有零星的個案是無法把原先預訂的14日酒店房延長7日，14日後或需要轉酒店。姚指，現時訂房情況反映平價酒房需求較大，政府應物色更多同級酒店作檢疫之用，應付需求。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，自政府加長指定檢疫後，自己收到了不同方面的查詢，僱主普遍認同措施，但措施亦令聘請外傭的費用大增，新聘請外傭動輒需要逾2萬港元，有中介公司擔心生意受影響。