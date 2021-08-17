選唔到港姐有「星」照！周星馳傳與17歲Ukei爆爺孫戀

影星周星馳的感情生活十分神秘兼低調，鮮有談及戀情，直至去年和舊愛于文鳳打官司，始揭出拍拖時的點滴。至今仍然單身的他，雖然埋首電影創作，但其實一點也不寂寞，有指59歲的他，和現年17歲的應屆港姐面試佳麗張曉祺（Ukei）連月來緊密交往，疑似譜出爺孫戀！

比周星馳細42年的Ukei，被指日前跟周星馳等一班朋友，一起乘坐價值過億元的豪華遊艇出海。平時愛踩單車的周星馳，原來滑水一樣耍家，跟Ukei及現場多位美女一起玩無繩滑水，大顯身手外，期間又懂大搞氣氛，登艇後用甲板上的水喉，來一招「射呀射，射她吧」，以大水喉直射Ukei！當晚眾人在艇上唱K，大唱周星馳最愛的金曲如《上海灘》等。玩完一整天，明顯仍未盡興，翌日再「加場」，周星馳和Ukei被發現齊齊現身碼頭，再出海約會。

有傳周星馳於今年6月在一個船河派對上跟Ukei邂逅，一見即互相「抄牌」，有指有人為安全起見，無論見面或通訊，都不會留下任何痕迹，包括通訊時不會用文字或語音，直接用微信打電話，就算見面也不會合照。向來對女士盡顯紳士本色的周星馳，有傳不單常對Ukei噓寒問暖，用膳時又會主動夾餸。

Ukei於今年6月參加首輪港姐面試，因是眾面試者中年紀最小，加上以貼身短裙上陣時，露出一大截「股邊」，故即被注意，不過最後未有入選。之後有人爆料指家境富有的Ukei雖然年紀細細，已拍了三、四次拖，仲大爆她有特別癖好，指她愛上生物課，尤其解剖老鼠的環節更感興趣。