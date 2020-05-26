揀啱夏日唇色　愉快心情即時Double Up

其實在炎炎夏日，選對了夏裝還不如找到一款夏日唇色，因為唇色揀啱了，不但可以搭配造型，更可讓人心花怒放，整天都擁有Happy Mood。不過今夏各大品牌都推出新唇膏及唇彩，為了幫一幫有選擇困難症的女生，小編今日特別縮窄範圍，推薦4款近日的人氣之選。

提起熱情洋溢的夏天，就會想起YSL Beauté全新推出的絕魅柔霧唇釉（5月30日有口售）。這款唇釉採用的改良氣墊唇刷，較品牌另一經典Tatouage Couture唇刷稍微寬闊，能輕鬆塗出更高顯色度的唇色，完美勾畫唇形。最重要是今回推出的13款全新色調，均由品牌全球彩妝總監Tom Pecheux主理，每個色系都能配合現代女孩不同性格，百搭易襯。

若自問駕馭不了紅唇，不妨試試同樣充滿夏日感覺和朝氣的橙色。日本品牌shu uemura與Onitsuka Tiger聯乘推出無色限柔霧唇膏，以鮮艷的Tangy Orange為色調，除了較易Carry，也有效提亮膚色。加上持久的柔霧配方，塗上後一整天都加倍啞致柔滑，不顯乾燥。

假如紅橙兩色都不是你杯茶，而且你追求的是光澤感較重的唇妝效果。那麼RMK今夏推出的光感美型唇膏就會啱你心水。其光感配方一抹便能為雙唇帶來光澤，新色Juicy Nude更融合淡淡裸色，能襯托眼妝之餘，更迎合愛自然妝效的女生需求。

同樣來自日本的KANEBO，今夏亦帶來KANEBO N-ROUGE唇膏。內含的「 2D Control Complex」配方，能為唇部打造美麗的光影效果。塗上後不但能保持啞光質感，更可呈現帶有低調光澤的效果。加上一共20色，每天換一個唇色，打變百變妝容絕無難度。