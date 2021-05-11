政府公布認可疫苗名單　10款中最少5款屬內地生產

政府早前公布，完成接種獲認可疫苗後14日的人士，由外地來港可獲縮減檢疫期，相關措施將於明日(12日)生效。食物及衞生局今日(11日)上載獲認可疫苗名單，顯示有10種疫苗均獲認可，當中除了本港正供應由內地及德國研發的復必泰疫苗，及由內地研發的科興疫苗外，亦包括莫德納(Moderna)疫苗、國藥疫苗等。而10款疫苗中，最少有5款疫苗的生產商為中國企業。

根據名單，獲認可的疫苗共有10款，包括由英國研發的阿斯利康疫苗、安徽智飛龍科馬生物製藥的「智克威得」疫苗、復必泰疫苗、科興的「克爾來福」疫苗、康希諾生物(CanSinoBIO)的「克威莎」疫苗、楊森公司(Janssen)的强生新冠疫苗、印度血清研究所的「AZD1222」疫苗、國藥北京生物及國藥武漢生物的「眾愛可維」及「眾康可維」疫苗。

10種疫苗中，康希諾生物的克威莎疫苗及楊森公司的强生新冠疫苗僅須接種1針；安徽智飛龍科馬生物的智克威疫苗則須接種3針。另外，10款疫苗中，最少有5款疫苗的生產商為中國企業，包括安徽智飛龍科馬生物、康希諾生物、國藥北京生物、國藥武漢生物及科興。